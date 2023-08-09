Красный мост в Орле будут реконструировать круглосуточно

Часть работ в ходе затянувшейся реконструкции Красного моста в Орле будет вестись круглосуточно. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем telegram-канале. По его словам, подрядчик завершает «надвижку» новых пролетов, в ближайшее время их начнут опускать на центральные опоры. Затем будет залита плита пролетного строения, которая соединит правый и левый берега. Эта работа и будет вестись круглосуточно, для этого формируется дополнительная бригада из 60 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Клычков уточнил, что параллельно на мосту монтируют сети связи, наружного освещения и архитектурную подсветку, идет покраска фасадов. На левом берегу «начались работы с контактной сетью». Параллельно идет монтаж чугунных тумб на опоры освещения.

Мост является объектом культурного наследия регионального значения. По данным местной мэрии, до 1919 года он назывался Мариинским, в 1943-м был взорван при отступлении немецких войск из Орла, а через шесть лет восстановлен.

Первый контракт на реконструкцию моста на 1,42 млрд руб. в конце 2020 года получило белгородское ООО «Ремспецмост». Компания должна была завершить работы до конца 2022-го, однако в 2021 году орловская полиция возбудила сразу несколько дел против руководства ООО. Директора Евгения Подрезова обвиняли в подлоге документов и особо крупном мошенничестве. В августе 2022 года он получил 4,5 года колонии общего режима. Суд установил, что в 2019-2021 годах глава компании вместе с ее учредителем Александром Молчановым и сотрудниками облправительства и мэрии похитили 76 млн руб., выделенных на реконструкцию мостов в Ливенском районе и Орле. Средства были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица.

В октябре 2021 года контракт с «Ремспецмостом» был расторгнут, и мэрия Орла стала искать нового подрядчика. Согласно порталу госзакупок, в марте 2022 года контракт на 1,9 млрд руб. был заключен с московским ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Стоимость работ могла вырасти из-за подорожания стройматериалов относительно цен, указанных в проектно-сметной документации, составленной несколько лет назад. Согласно аукционной документации, размещенной на портале госзакупок, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

Алина Морозова

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