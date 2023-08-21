Новикомбанк и ОДК подписали соглашение об организации финансирования предприятий

На проходящем в эти дни Международном форуме «Армия–2023» Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», подписал соглашение об организации финансирования с предприятиями Объединённой двигателестроительной корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Соглашение подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор АО «ОДК» Вадим Бадеха. Соглашение касается организации финансирования производственной программы как ОДК, так и предприятий корпорации, в том числе в рамках реализации комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, в различных формах финансовых инструментов.

Получателями средств выступают предприятия «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Сатурн», входящие в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха».

Объединённая двигателестроительная корпорация специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, а также для нефтегазовой промышленности и энергетики.

«Новикомбанк давно поддерживает проекты по разработке и производству перспективных машин в отечественном самолетостроении, финансирование авиационной отрасли — одно из приоритетных направлений нашей работы. Банк имеет 30-летний опыт предоставления полного спектра банковских услуг для промышленных предприятий и предлагает им самые выгодные условия по финансированию»,— отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения «СоюзМаш России» Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)» прогноз «позитивный», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Банк выступает генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума «Армия–2023». Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»