Застройщик «Берег-П» лишился части участка на Пятой просеке

В Самаре Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора города Артема Ярыгина о признании отсутствующим у ООО «Специализированный застройщик Берег-П» права собственности на часть земельного участка, на котором предполагалось строительство многоквартирного дома. Об этом сообщает городская прокуратура. Поводом для подачи иска стали результаты проверки соблюдения требований водного и земельного законодательства застройщиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В результате проверки прокуратурой города установлен факт незаконного оформления в собственность части земельного участка ООО "Специализированный застройщик Берег-П" в районе Пятой просеки Октябрьского района города Самары, расположенного в границах прибрежной защитной береговой полосы озера Леснуха»,— говорится в сообщении.

Как поясняют в прокуратуре, земля вдоль береговой линии водного объекта предназначена для общего пользования. Право собственности застройщика на эту часть земельного участка незаконно. Сведения о прекращении права собственности внесены в ЕГРН.

Ранее компании запретили застройку на Пятой просеке из-за недостатка социальной инфраструктуры. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Пятая просека уплыла от "Берега"»

Сабрина Самедова