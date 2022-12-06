Пятая просека уплыла от «Берега»

Суд удовлетворил иск прокурора о признании незаконным выданного региональным минстроем разрешения на строительство жилья на ул. 5я просека в Октябрьском районе Самары. Прокуратура настаивала, что точечная застройка негативно повлияет на обеспеченность самарцев детскими садами и поликлиниками. Возведением жилого комплекса из двух зданий со стоянкой на 300 мест и трансформаторной подстанцией планировало заняться ООО «Берег-П», однако планы компании вызвали общественное недовольство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото:vk.com / zhsk_jubilejnyj Фото: фото:vk.com / zhsk_jubilejnyj

Суд удовлетворил административный иск прокурора Артема Ярыгина о признании незаконным разрешения на строительство жилья в границах 5й просеки и ул. Советской Армии в Октябрьском районе Самары, сообщила пресс-служба прокуратуры. «Основанием иска стало нарушение принципа обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения при выдаче разрешения на строительство очередного дома»,— говорится в сообщении. Увеличение количества многоэтажных жилых домов на 5й просеке увеличило бы нагрузку на имеющиеся детские сады и поликлиники в Октябрьском районе, в котором, по данным Самарастата, проживают более 134 тыс. человек. В других центральных районах Самары население гораздо меньше: в Самарском районе проживают около 31 тыс. человек, в Ленинском — 61,5 тыс., в Железнодорожном — чуть более 90 тыс. Один из крупнейших строящихся ЖК в Октябрьском районе — «Панова Парк», состоящий из четырех корпусов высотой до 20 этажей. Строительством объекта занимается ДК «Древо» Николая Чудаева, отца бывшего министра строительства Самарской области Евгения Чудаева. Возводить ЖК на 5й просеке планировало ООО «Берег-П» (входит в ГК «Берег» Александра Катина).

•По данным kartoteka.ru, ООО «Берег-П» зарегистрировано в 2021 году. Собственники организации — Юрий Зубков, Александр Катин и Вячеслав Сидорович.

Подготовка участка к строительству началась в 2018 году. Планировалось, что ЖК будет состоять из двух зданий высотой по 25 этажей. Проект вызвал сильное недовольство жителей 5й просеки, которые опубликовали в соцсетях коллективную жалобу. Вскоре прошла встреча активистов с главой города Еленой Лапушкиной, руководителем департамента градостроительства Еленой Бондаренко и главой Октябрьского района Аллой Волчковой. По итогам встречи было принято решение сформировать инициативную группу для взаимодействия с властями и решения спорных вопросов. Позже под давлением общества компания сократила высоту ЖК до восьми этажей, однако недовольство жителей близлежащих домов никуда не делось. В августе этого года Александр Катин обсудил застройку с губернатором Дмитрием Азаровым. Глава ГК «Берег» уверил губернатора, что организация готова за свой счет сделать пристрой порядка 600 кв. м для создания детского сада и передать его в собственность муниципалитету, а также предоставить городу участок под строительство отделения поликлиники. Глава региона подчеркнул, что свой вердикт по ситуации вынесут «компетентные органы». Кроме того, губернатор допустил, что реализация проекта возможна на другой площадке. «Предлагаю рассмотреть вариант мены этого земельного участка на другой, чтобы этот конфликт, который может породить негативное отношение к бизнесу в целом, не продлевать»,— цитировались слова Дмитрия Азарова в сообщении областного правительства. Александр Катин ответил, что предложение губернатора должно учитывать финансовые затраты, которые уже понес застройщик.

В том же месяце прокуратура Самарской области обратилась в Ленинский районный суд Самары с требованием признать незаконной выдачу чиновниками минстроя разрешения на строительство в границах 5й просеки и ул. Советской Армии. Выяснить, намерен ли «Берег» обжаловать решение суда, «Ъ» не удалось: по телефону компании на звонок не ответили.

Ранее ООО «Специализированный застройщик „Сила спорта“» обратилось в суд с требованием признать незаконным отказ регионального министерства строительства в выдаче разрешения на строительство жилья на 5й просеке. Застройщик планировал возвести 22этажный ЖК «Авангард» с подземными автостоянками, нежилыми помещениями и трехэтажным административным центром в районе МТЛ-Арены. Также компания планировала обустроить закрытый двор площадью 3,5 тыс. кв.м. В июне местные жители выступили против строительства объекта и направили жалобы в разные инстанции.

Сабрина Самедова