Собаки на взлетной полосе помешали самолету «Ямала» приземлиться с первого раза

Самолет RRJ-95 авиакомпании «Ямал» не смог приземлиться с первого раза из-за трех собак на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Самолет выполнял рейс Москва — Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ). По данным транспортной прокуратуры, сотрудники аэропорта Надым приняли решение об уходе самолета на второй круг. В это время судно находилось в восьми км от аэропорта. Как сказано в сообщении, на борту находились 92 пассажира. Информации о пострадавших нет. Самолет успешно сел после удаления собак с летного поля.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку. По ее результатам будет дана оценка соблюдению оператором аэропорта законодательства о безопасности полетов.

Напомним, ранее самолет «Ямала», выполняя рейс Бованенково (ЯНАО) — Москва столкнулся со стаей гусей и получил повреждения. На борту находились 144 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, во время происшествия никто не пострадал.

Полина Хабарова

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