Самолет «Ямала» при взлете столкнулся со стаей гусей и получил повреждения

Самолет А-320 авиакомпании «Ямал» во время взлета столкнулся со стаей гусей. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, судно отстранено от полетов из-за повреждения лопаток одного из двигателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным транспортной прокуратуры, самолет выполнял рейс по маршруту Бованенково (Ямало-Ненецкий автономный округ) — Москва. Столкнувшись со стаей гусей, экипаж принял решение вернуться в место вылета. На борту находились 144 пассажира. Информации о пострадавших нет, посадка прошла успешно.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку. С учетом результатов расследования тюменского МТУ Росавиации будет дана оценка соблюдению оператором аэропорта и экипажем самолета законодательства о безопасности полетов.

Полина Хабарова

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