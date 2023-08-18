Автобус №052 в Екатеринбурге изменит схему проезда с 19 по 28 августа

Схема движения автобуса №052 «Дворец дзюдо — ГБ № 7» в Екатеринбурге изменится с 19 по 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничение связано с перекрытием ул. Чкалова, от проспекта Сахарова до ул. Академика Парина.

Участок улицы будет перекрываться из-за проведения спортивных мероприятий Международного фестиваля университетского спорта. Автобус №052 не будет ходить до остановки «Дворец дзюдо». Он будет ездить по ул. Сахарова до конечной «ТК Академический» на ул. Амундсена.

По данным администрации, в оба направления будут введены остановки «ЖК "Сахаров"», «ТЦ "Академический"», а также «Квартал "Преображенский"» (в направлении «ТЦ "Академический"»).

Напомним, для всех автомобилистов, кроме аккредитованных организаторов фестиваля Международного спорта, с 14 августа по 2 сентября закрыто движение по Экспо-бульвару, от въезда на территорию Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» до бульвара Новосинарского, а также на нескольких других участках. Перекрытия в центре города ожидаются по 19 августа — в дни празднования 300-летия города. 6136792

Полина Хабарова

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