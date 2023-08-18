Петербургские либерал-демократы предлагают штрафовать гидов без лицензии

Депутаты от ЛДПР внесли в Заксобрание Санкт-Петербурга законопроект, который вводит штрафы для гидов, работающих без лицензии. Как сообщает издание ЗАКС.ру, либерал-демократы предлагают добавить соответствующую норму в закон Петербурга об административных правонарушениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, не имеющих аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков смогут наказывать предупреждением или штрафом от 1 до 1,5 тыс. руб, должностных лиц — от 2 до 3 тыс. рублей, а юрлиц, которые привлекли к работе неаттестованного гида — от 3 до 5 тыс. руб.

Более высокие штрафы предусмотрены для инструкторов-проводников, работающих без соответствующего разрешения по видам и категориям сложности туристских маршрутов. Их предлагается штрафовать от 2 до 3 тыс. руб. Должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 5 до 8 тыс. руб.

В пояснительной записке лидер фракции, вице-спикер городского парламента Павел Иткин указал, что проект закона может положительно сказаться на бюджете Петербурга за счет налоговых поступлений, а также, по мнению авторов, обезопасит туристов от недобросовестных экскурсоводов и поможет ликвидировать «серый» рынок экскурсионных услуг.

В апреле ЗакС Петербурга принял законопроект, расширяющий полномочия правительства города, которое сможет проверять у гидов аттестации и идентификационные карточки. Документ также вводит для экскурсоводов возможность применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Контроль за самим качеством услуг гидов остается в ведении федерального Роспотребнадзора.

Процедура обязательной аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков начала действовать в России с 1 сентября 2022 года. Аттестация дает право работать в течение пяти лет в регионе, где был сдан экзамен.

Андрей Кучеров

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