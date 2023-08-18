«За кухню отвечает Владимир Чистяков»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда стоит попробовать в первую очередь в заведении на Патриарших прудах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Queens Фото: Queens

Новый ресторан Queens Антона Пинского, Аркадия Новикова и Владимира Чистякова появился на месте Avocado Queen на Патриарших прудах. По прошествии нескольких лет модная когда-то тема «зеленой» еды ушла из трендов, к тому же моноконцепт с авокадо в центре меню всегда привлекал исключительно женскую аудиторию — долгое время Avocado Queen считался рестораном для девушек.

Исправить этот гендерный крен, как и уклон в сторону ЗОЖ, помог новый вектор на ближневосточную кухню с мезе, шашлыками, кебабами и дымными овощами на живом огне. За кухню в новом проекте отвечает Владимир Чистяков, который с открытия Grace Bistro наглядно доказал, что матбуха, мухуммара и харисса — его гастрономический конек. Чистякову всегда удаются простые пряные яркие блюда, умело адаптированные под московские вкусы. И новое меню Queens не стало исключением.

Эта та самая беспроигрышная средиземноморская еда с ливанским колоритом и итальянским темпераментом, которая сейчас на пике популярности в Москве. Заказывать надо обязательно сардины собственной засолки со свежими томатами, луком и фетой, а к ним непременно теплую питу с травами, лабне с айваром, бабагануш с маринованными томатами, острую пасту с запеченным баклажаном и сыром и феноменальной нежности слоеный кебаб из говяжьей вырезки, бараньего фарша и курдюка на подушке из свежих томатов с эстрагоном и мятой — пожалуй, лучшее по теме из того, что есть сейчас в городе.

За команду овощей выступают китайский кейл с органической фермы с арахисовым маслом и чили, салат романо на гриле с соусом райта и жареный картофель с лисичками, копченой сметаной и малосольным огурцом.