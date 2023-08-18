Поцелуеву мосту в Петербурге исполнилось 207 лет

Накануне, 17 августа, Поцелуеву мосту через реку Мойку в центре Санкт-Петербурга исполнилось 207 лет. Он был открыт в 1816 году, напомнили в комитете по охране памятников Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Поцелуев мост перекинут через Мойку в створе улицы Глинки и улицы Труда, переправа соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова.

В КГИОП отметили, что с момента открытия мост сохранил свой классицистический архитектурный облик. Длина переправы — 35,8 метров, ширина — 23,5 м. Пролетное строение выполнено в виде стальной арки.

Название «Поцелуев» мост получил в 80-х годах XVIII века по имени находившегося рядом с мостом трактира «Поцелуй», который держал в своем доме купец Никифор Поцелуев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, в центре Петербурга начались ремонтные работы на Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку.

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