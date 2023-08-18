Пожар в сосновом бору Геленджика тушат 100 человек

Специалисты МЧС и волонтеры тушат природный пожар на территории СНТ «Сосновое» в Геленджике. Площадь пожара достигла 1 га, сообщает мэр курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

«В ликвидации пожара задействовано восемь единиц техники и порядка 100 человек, среди них как пожарные, так и добровольцы»,— уточнил глава Геленджика.

Пострадавших нет. По словам Алексея Богодистова, причина пожара — человеческий фактор. На протяжении последних дней на черноморском побережье Краснодарского края из-за жары и засухи действует самый высокий пятый класс пожарной опасности. В лесах запрещено разводить костры.

СНТ «Сосновое» расположено в сосновом бору на берегу моря. Известно, что на территории Геленджика произрастают реликтовые пицундские сосны.

Наталья Решетняк

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