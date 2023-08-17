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На Кубани продлили штормовое предупреждение в связи с сильной жарой

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение из-за жаркой погоды. До конца дня 18–19 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри температура воздуха достигнет 37 градусов.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Отмечается, что с 17 по 18 августа в Краснодаре и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Помимо этого, местами в северной половине края, центральных районах и в южной половине края сохранится высокая пожароопасность 4-го класса.

Валерия Каманина

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