Годы смыли дело

Как стало известно «Ъ-Юг», завершились судебные разбирательства по уголовному делу экс-заместителя главы Ростова Сергея Кузнецова, из-за халатности которого, как считает обвинение, в 2016 году во время ливня утонула 14-летняя ростовчанка. По версии обвинения, чиновник не принял мер по предупреждению последствий ЧС, а позже сфальсифицировал документ о проделанной работе по этой линии. На последнем судебном заседании Сергей Кузнецов подтвердил свою позицию о непризнании вины, а прокурор заявил, что не возражает против ходатайства защиты о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кузнецов отвергает все предъявленные обвинения

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Сергей Кузнецов отвергает все предъявленные обвинения

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во вторник в Ленинском районном суде Ростова состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего первого заместителя главы городской администрации Сергея Кузнецова, которого обвиняют в халатности и служебном подлоге (ч. 2 ст. 293, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Заседание длилось не более пяти минут, большую часть этого времени заняло выступление прокурора. Сначала обвинитель напомнил, что экс-чиновник, как считает следствие, не принял мер, направленных на минимизацию последствий чрезвычайной ситуации, случившейся в 2016 году в Ростове. Тогда из-за ливня с ураганным ветром погибла несовершеннолетняя ростовчанка, а также пострадали еще двое местных жителей.

Кроме того, обвинение считает Сергея Кузнецова виновным в фальсификации протокола заседания городской комиссии по ГО и ЧС, в котором якобы постфактум были прописаны меры по предупреждению последствий стихийного бедствия.

После этого прокурор сообщил, что 1 августа защита экс-чиновника заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Поскольку инкриминируемые Сергею Кузнецову деяния были совершены 30 июня 2016 года, ходатайство подлежит удовлетворению, выразил мнение обвинитель.

Его поддержал сам подсудимый. Единственный присутствовавший на заседании потерпевший по делу не возражал.

Вместе с тем Сергей Кузнецов взял слово, чтобы еще раз выразить свое отношение к предъявленным обвинениям.

«Моя позиция остается прежней: я к протоколу вообще никакого отношения не имел. Никаких фальсификаций я не совершал, и смысла в этом вообще никакого не было»,— сказал бывший заместитель главы администрации Ростова.

После этого судья Екатерина Хижняк заявила, что огласит свое решение 18 августа.

Напомним, в последний день июня 2016 года на Ростов обрушился аномальный ливень. За день в центральной части города, по оценкам гидрометеоцентра, выпало до 30 мм осадков, после полуночи — еще около 8 мм.

Тогда в городе произошло 38 ДТП. Городские власти сообщили об отключении 14 линий электропередачи. На несколько часов была приостановлена работа железнодорожного вокзала, из-за ливня обрушилась внутренняя стена дома, построенного в XIX веке.

На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы сильным потоком была подхвачена 14-летняя девушка, ее отнесло в водяную воронку под автомобиль. Находившиеся неподалеку люди пытались спасти ее, но не успели. Кроме того, еще один ростовчанин получил тяжкий вред здоровью от отравления угарным газом в заблокированном наводнением автомобиле, а 16-летний подросток получил травму вследствие обрыва электрических проводов.

Правоохранительные органы сочли, что девушка погибла, а двое мужчин получили вред здоровью из-за стихии по вине Сергея Кузнецова, который, как высокопоставленный чиновник городской администрации, отвечал за реализацию мероприятий по линии ГО и ЧС.

Следствие длилось до 2022 года, затем дело было направлено для разбирательства в Ленинский райсуд.

Сергей Кузнецов работал в администрации Ростовской области с 1991 года. В 1994 году стал заместителем губернатора Владимира Чуба. В июне 2010 года после назначения губернатором Василия Голубева был уволен из областной администрации. В 2014 году был назначен первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону. В декабре 2016 года покинул этот пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Вадим Водолазов