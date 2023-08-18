Доступ в аварийное здание на улице Ленина в Ижевске ограничили во избежание вандализма

В столице Удмуртии оконные проемы аварийного первого 5-этажного здания, построенного во времена массовой хрущевской застройки на улице Ленина, начали закладывать кирпичом. Данное решение принято для ограничения доступа в дом и исключения вандализма, сообщили в пресс-служба администрации города. Об этом пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, «Злой ижевчанин» Фото: vk.com, «Злой ижевчанин»

В частности, закладка окон не позволит проникнуть в помещения третьим лицам, чтобы совершить правонарушения и территористические акты, а также позволят избежать вреда здоровью неопределенного круга лиц и обеспечат сохранность имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что процесс сноса здания затягивается из-за сложностей с расселением жильцов. В частности, не удается расселить жителей четырех квартир из 80. Снос аварийного дома планировали осуществить «в максимально возможные сроки с учетом вышеуказанных обстоятельств».