Снос аварийного здания на улице Ленина в Ижевске затягивается из-за сложностей с расселением жильцов

В Удмуртии процесс сноса первого 5-этажного здания, построенного во времена массовой хрущевской застройки на улице Ленина, затягивается из-за сложностей с расселением жильцов. В частности, не удается расселить жителей четырех квартир из 80, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Об этом сообщает Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Сложности возникли из-за непогашенных арестов и обременения, а также несогласие жильцов с условиями расселения и поиском собственников из-за вступления в наследство. Расселение проводится в том числе через суд. Для жильцов двух квартир приобрели жилье в Устиновском и Индустриальном районах, а другие получают денежную компенсацию и самостоятельно подыскивают квартиры.

Как рассказали в администрации, снос аварийного дома «будет осуществлен в максимально возможные сроки с учетом вышеуказанных обстоятельств».