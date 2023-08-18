Россия запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии

МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария из-за решения Кишинева сократить российскую дипмиссию. Ему был заявлен протест из-за недружественных действий, а также сообщено, что Россия в качестве асимметричной меры запрещает въезд ряду официальных молдавских лиц. Список лиц МИД не привел.

«Акцентировано, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны»,— говорится в сообщении МИДа.

26 июля Кишинев объявил о высылке 45 сотрудников посольства РФ, что приведет к сокращению персонала дипмиссии с 70 человек до 25. Таким образом, по заявлению МИДа, Молдавия уравняла численность дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала посольства РФ с численностью персонала молдавской дипмиссии в России. В ответ российский МИД пообещал принять меры.

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