Колледж петербургской моды отремонтируют за 227 млн рублей

В Петербурге выбрали подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту здания ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» на Софийской улице, д. 19, корп. 1, литер А. Контракт на сумму более 227 млн рублей будет подписан с ООО «ТМС-Строй», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на объекте 1977 года постройки необходимо будет реализовать брендирование фасада. Внутри подрядчик должен будет провести масштабную перепланировку, которая коснется некоторых помещений на двух этажах. Завершить все работы планируется конца июля 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также определен подрядчик для ремонта корпуса НИИ имени Джанелидзе за 123 млн рублей.

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