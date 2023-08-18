В Екатеринбурге впервые за месяц воздух прогрелся выше 30 градусов

В Екатеринбурге днем 18 августа был установлен температурный рекорд месяца. Как сообщили в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», к 14:00 метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +30,9 градуса. Впервые с 12 июля воздух прогрелся выше +30 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, 19 августа, в субботу, на территории Свердловской области ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит не выше +25 градусов. 20 августа, в воскресенье, на территории региона будет сухая погода, а днем воздух прогреется до +17 — +22 градусов.

Напомним, 11 июля в Екатеринбурге температура воздуха достигла исторического максимума — +40 градусов. До этого температурный рекорд был +39,1 градуса, который зафиксировали 16 июля 2020 года.

Полина Хабарова

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