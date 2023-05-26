В Самаре таможеннику пытались дать взятку за провоз в Россию семи авто

Возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере самарскому таможеннику (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Его фигурантом стал 27-летний мужчина. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, 18 мая 2023 года подозреваемый в кабинете здания Самарской таможни передал в качестве взятки денежные средства в сумме 450 тыс. руб. сотруднику таможни за прекращение дел об административных правонарушениях»,– говорится в сообщении.

Административные дела были возбуждены в отношении мужчины по ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ (передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза). Также за незаконное вознаграждение подозреваемый рассчитывал получить ранее задержанные Самарской таможней семь автомобилей без уплаты таможенных платежей.

Однако правоохранитель не стал брать деньги и сообщил о преступлении в отдел по противодействию коррупции. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Ранее в Самаре заместителя начальника отдела межрайонной инспекции ФНС № 20 по области Ирину Сизову заподозрили в посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, женщина незаконно получила 1,8 млн руб. Она пообещала передать средства должностному лицу территориального подразделения регионального УФНС за невключение компании в график налоговых проверок.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Налоговика поймали на взятке».

Георгий Портнов