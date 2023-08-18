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ПСБ первым в России провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицом

ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России.

Предприниматель – клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно.

Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях.Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке – 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.

«Платформа цифрового рубля, которая была разработана Банком России, дает возможность малому и среднему бизнесу получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате, в том числе в ночное время.Транзакции в цифровой валюте, помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами, будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, так как все расчеты в цифровых рублях осуществляются с использованием криптографической защиты и шифрования», – отметил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

ПАО «Промсвязьбанк»

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