Зарубежные СМИ: Почему дешевеет биткойн?

Биткойн падал до $25 тыс. Это минимум с начала лета. И хотя стоимость монеты вскоре поднялась до $26 тыс., обвал привел к самой масштабной распродаже на рынке с июня прошлого года. Аналитики называют падение неожиданным и не могут определиться, что именно к нему привело. Некоторые версии приводят зарубежные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Биткойн плавно дешевел весь последний месяц. Но 17 августа медленный нисходящий тренд сменился настоящей «кровавой баней», пишет профильное издание CoinDesk. За несколько часов трейдеры ликвидировали фьючерсные контракты на сотни миллионов долларов. В итоге те, кто ставил на рост, суммарно потеряли под миллиард. На рынке произошла крупнейшая распродажа за год, а котировки откатились к показателям начала лета.

Financial Times допускает, что на поведение инвесторов могли повлиять новости о SpaceX Илона Маска. У The Wall Street Journal вышел большой материал о делах в компании. В тексте среди прочего говорилось, что за пару лет она продала биткойны почти на $400 млн. А Маск уже доказывал свое влияние на крипторынок. В 2021 году он заявил, что Tesla будет принимать платежи в цифровой валюте, и главная монета подорожала на 15% за день. Вскоре компания от планов отказалась, и биткойн снова рухнул.

CNBC связывает падение с отчетом Федеральной резервной системы США. Регулятор предупредил о рисках инфляции и не исключил повышения базовой ставки. Собеседники телеканала полагают, что, опасаясь рецессии, инвесторы могли начать избавляться от рискованных активов, а биткойн — один из них.

Forbes полагает, что в обвале криптовалюты нет ничего удивительного. Ликвидация контрактов на фоне длительного снижения стоимости логична. Летом новостей о биткойне почти не было, а они стимулируют торговлю. Соответственно, ликвидности не хватает — никто не покупает и не продает.