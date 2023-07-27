На улице Маршала Захарова в Петербурге установят более 400 новых светильников

В Красносельском районе Санкт-Петербурга началась масштабная реконструкция наружного освещения на улице Маршала Захарова.

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, на объекте установят 407 новых светодиодных фонарей, 366 опор, проложат почти 3 км линий. Планируется, что полная реконструкция освещения завершится в 2024 году.

В Смольном также напомнили, что в этом году на юго-западе Петербурга районе уже завершены аналогичные работы на Брестском бульваре, улицах Доблести и Рихарда Зорге. В планах — осветить боковой проезд вдоль Петергофского шоссе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на днях в Петербурге началась реконструкция наружного освещения на проспекте Луначарского.

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