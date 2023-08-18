К работе в общественном транспорте Ростова привлекут водителей из Киргизии

Администрация Ростова намерена решить проблему дефицита водителей общественного транспорта привлечением кадров из Киргизии. Городские власти подписали с властями страны соглашение о сотрудничестве по этому вопросу, сообщает пресс-служба администрации.

Как следует из сообщения, граждане Кыргызстана будут работать на муниципальных маршрутах. Детали подписанного между властями соглашения не приводятся.

Дефицит водителей автобусов в Ростове является системной проблемой. В апреле сообщалось, что он составляет 49%. Нехватка водителей на городском транспорте Ростова-на-Дону по-прежнему остается причиной малого количества маршрутов в вечернее время.

Кристина Федичкина