Дефицит водителей автобусов в Ростове составляет 49%

Нехватка водителей на городском транспорте Ростова-на-Дону по-прежнему остается причиной малого количества маршрутов в вечернее время, сообщает пресс-служба администрации. Сегодня дефицит кадров составляет 49%.

Водителей для ростовских маршрутов ищут не только в России, но и в странах СНГ. Так, муниципальное транспортное предприятие заключило соглашение о трудоустройстве граждан Киргизии.

Наибольшие сложности на маршрутах в мкр. Суворовский, мкр. Красный Аксай и Северный жилой массив. Специалисты департамента транспорта Ростова проводят регулярные проверки в вечернее время суток.

«Количество нарушений муниципальных контрактов в 1 квартале текущего года снизилось по отношению к 4 кварталу 2022 года с 7080 до 7033»,— отмечают в администрации.

Напомним, в январе администрация сообщила, что дефицит водительского состава на маршрутах общественного транспорта составляет 47%.