Избирком Самарской области прокомментировал ситуацию с кандидатами-«двойниками»

Избирательная комиссия Самарской области проанализировала сведения о кандидатах на выборы в думы Тольятти и Сызрани. Некоторые участники используют такую неэффективную и грязную технологию, как «кандидаты-двойники», чтобы дезориентировать избирателей наличием однофамильцев или даже полных тезок в бюллетенях, отмечают в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В избиркоме поясняют, что в 2022 году в избирательное законодательство были внесены изменения о том, что сведения о смене ФИО кандидатом в период избирательной кампании либо в течение года до назначения выборов указываются в избирательном бюллетене и в информационных материалах о кандидатах.

Например, на выборах депутатов думы Тольятти в округе № 21 полное совпадение в фамилии, имени и отчестве двух кандидатов. Речь идет о Душковой Алене Владимировне. Представитель ЕР с этим именем является замдиректора по развитию ООО «ЭкоВоз», а кандидат от «Справедливой России-За правду» — педагог по физкультуре из Ульяновска. «Поскольку один из них изменил фамилию и имя в период избирательной кампании, прежние данные будут указаны в избирательном бюллетене наряду с настоящими»,– подчеркнули в облизбиркоме.

«Таким же образом ОИК поступит в отношении кандидата по округу № 33, также изменившему свою фамилию, правда в связи со вступлением в брак, в виду чего она совпала с фамилией другого кандидата»,– сообщили в учреждении. В округе №33 выдвинулись две Валентины Семибратовы от СРЗП и партии «Коммунисты России» (КПКР). Как ранее отмечали эсеры, кандидат от КПКР недавно сменила фамилию.

Еще в четырех округах Тольятти кандидатами являются два однофамильца. Аналогичная ситуация наблюдается на выборах депутатов Сызранской думы.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В Тольятти нашли кандидатов-“двойников”».