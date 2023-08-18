В ХМАО подростку с огнестрельным ранением провели операцию на головном мозге

В Сургутской травматологической больнице (Ханты-Мансийский автономный округ) провели шестичасовую операцию на головном мозге подростку, который получил огнестрельное ранение. Напомним, недалеко от деревни Кимкьясуй охотник выстрелил в школьника, перепутав его с гусем. Как рассказал директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, во время операции врачам удалось извлечь оружейную дробь из головы 15-летнего мальчика.

«Пострадавшему требовалась срочная операция. Ее выполнил врач-нейрохирург Александр Гапонов. Более шести часов он извлекал из головного мозга ребенка оружейную дробь. Один из металлических шариков прошел сквозь весь мозг, от лба до затылка, но благодаря невероятному везению миновал все жизненно важные центры. Александру Владимировичу удалось безопасно удалить инородные предметы»,— рассказал господин Добровольский. По его информации, после пяти суток в реанимации 15-летний пациент идет на восстановление. Вскоре школьнику предстоит курс реабилитации.

Как сообщалось ранее, 69-летний охотник плыл на лодке по реке Северная Сосьва, якобы заметил у берега гусей и выстрелил в их сторону из гладкоствольного ружья 12 калибра. Охотник попал в голову подростка. Сообщалось, что пенсионер от испуга якобы выбросил ружье в реку. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Александр Стародумов

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