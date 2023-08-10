Baza: в Югре охотник выстрелил в школьника, перепутав его с гусем

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) охотник выстрелил в школьника, перепутав его с гусем. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Инцидент якобы произошел вечером 8 августа недалеко от деревни Кимкьясуй.

По информации Baza, 69-летний охотник Василий Лыткин плыл на лодке по реке Северная Сосьва. Мужчина будто заметил плавающих у берега гусей, после чего выстрелил в их сторону из гладкоствольного ружья 12 калибра. Однако попал он в голову 15-летнему школьнику из деревни. Пенсионер от испуга якобы выбросил ружье в реку. Подростка же госпитализировали в клиническую травматологическую больницу Сургута.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Следователям охотник заявил, что случайно нашел ружье на берегу реки.

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