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«Моспроекту-3» пересчитали штрафы за просрочку при строительстве метро

Главное управление по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) изменило требование об уплате неустойки в адрес АО «Моспроект-3» за срыв сроков по строительству метро.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным из материалов на официальном портале госзакупок, общая сумма неустойки сократилась почти на 10% до 11,06 млн руб. «Моспроекту-3» на выплату неустойки дали 10 дней с момента получения требования. Однако в этот срок генподрядчик требования не оплатил, так как не согласен с ними, сообщили в ГУММиД.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной 2023 года ГУММиД уже направлял «Моспроекту-3» требование о выплате 12,15 млн руб. за срыв сроков работ на нескольких этапах строительства метро от станции «Горьковская» до Сенной площади. «Моспроект-3» эту неустойку не заплатил, и ГУММиД обещал вычесть ее из общей стоимости работ при оплате.

Андрей Репин

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