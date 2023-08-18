ПСБ: доля нераспроданного жилья в Москве в июле составила 59,8%

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подсчитали, что доля нераспроданного жилья на московском рынке недвижимости в июле 2023 года составила 59,8%. Этот показатель снизился на 0,9 п.п. месяц к месяцу.

«Тенденция уменьшения нераспроданного жилья наблюдалась с апреля 2023 года, когда его доля составила 61,3%. Девелоперы сдерживали вывод нового объема предложения, что на фоне ослабления рубля и восстановления спроса на квартиры привело к увеличению продаж на первичном рынке жилья»,— говорится в комментарии главного аналитика ПСБ Владимира Лящука. Он прогнозирует снижение доли нераспроданного жилья в российской столице во втором полугодии нынешнего года.

Ранее сервис анализа рынка недвижимости bnMap.pro подсчитал, что лидером по нераспроданному новому жилью в России является Омск — там почти 77% площадей в новостройках не нашли покупателей. Самая низкая доля нераспроданного жилья отмечена в Нижнем Новгороде: из строящихся 733,3 тыс. кв. м жилья спрос не нашли 387,4 тыс. кв. м, или 53%. В Москве нераспроданными остаются 8,6 млн кв. м жилья, по оценкам экспертов, для его продажи необходимо 2,9 года при условии, что будет каждый месяц продаваться 247,2 тыс. кв. м.

Александр Кислов