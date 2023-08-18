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Коммерсантъ FM
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«Вера в победу "Спартака" пошатнулась у многих»

Владимир Осипов — о перспективах пятого тура РПЛ

18 августа с матча «Рубин»—«Крылья Советов» начнется пятый тур чемпионата России по футболу. Кроме того, в эти выходные фанатов ждут сразу три встречи с яркими вывесками. В субботу сойдутся «Динамо»—ЦСКА и «Краснодар»—«Локомотив», а в воскресенье «Спартак» и «Зенит». Шансы команд перед большим футбольным уикендом оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Противостояние Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, в центре внимания. Кто-то уже успел списать «Зенит» со счетов, мол, после потери ключевых игроков действующий чемпион свою игру найти не может. Даже у букмекеров в этой битве двух столиц Москва фаворит, хотя с небольшим перевесом, но все-таки. Причем еще в начале сезона ситуация была иной.

«Зенит» попробует отобрать очки у «Спартака»

А вот после мощного старта красно-белых в РПЛ победу «Спартака» в «Лиге ставок» можно взять за 2,5, а коэффициент на успех «Зенита» — 2,8. Пари на ничью — около 4. Но многие эксперты не понимают, как «Спартак» с такой обороной может противостоять «Зениту» и даже бороться за чемпионство. Об этом говорит футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов: «Крен в сторону атаки, нет баланса в игре команды. Понятно, что имя "Спартак" — это такая россыпь прекрасных игроков, которые атакуют, но все-таки без баланса в современном футболе никуда».

Что касается чемпионской истории, то после того как «Спартак» проиграл в прошлом туре «Уралу», вера в победу красно-белых в турнире пошатнулась у многих. По крайней мере, в «Лиге ставок» коэффициент на такой исход тут же вырос с 3 до 4. Пари на победу «Зенита» по-прежнему можно заключить чуть выше 2. Так что именно «Зенит» — главный претендент на чемпионство, несмотря ни на что, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «По составу и по сыгранности, наверное, это команда №1 все равно, даже после ухода Малкома, Далера Кузяева. Команда на длинной дистанции выправит ситуацию и пойдет в погоню за шестым чемпионством».

Очное противостояние «Спартака» и «Зенита» в воскресенье ответит на многие вопросы, но далеко не на все. Да, красно-белые — куражная команда, и они могут обыграть кого угодно. Но длинная дистанция — совсем другая история, напоминает комментатор Олег Пирожков: «Современный футбол, особенно если турнир многомесячный и 30 туров, — это соревнование инфраструктур, бюджетов и ресурсов. В одном отдельно взятом матче на характере игроков, на кураже можно вытащить. Но чемпионат вот на таком кураже не вытащишь».

«Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Кстати, одним из претендентов на чемпионство в этом сезоне также называют «Краснодар». Хотя коэффициент на южан в «Лиге ставок» сейчас высокий — 7,5. Мало того что команда, которой руководит серб Владимир Ивич, занимает первое место в турнирной таблице, так она еще и пропустила меньше всех — всего один мяч в четырех играх.

Те очки, которые нужно брать, «Краснодар» берет. И если южане усилятся, то возможно все, считает бывший игрок «Зенита» и сборной страны Владислав Радимов: «В линию обороны пару человек купить, и будет, конечно, "Краснодар" очень сильным. Притом что дома они практически никого не отпускают, и со своими болельщиками они добиваются максимального результата».

Так что в домашнем матче с «Локомотивом», который кроме очередного скандала с Артемом Дзюбой ничем не запомнился, быки выглядят фаворитами. Разница коэффициентов в «Лиге ставок» почти двукратная: 1,92 на «Краснодар» и 3,9 на «Локо».

А вот в московском дерби «Динамо»—ЦСКА все сложнее. Тут, можно сказать, фаворита нет. «Лига ставок» предлагает поставить на бело-голубых с коэффициентом 2,8, а на армейцев — 2,55. Хотя если говорить о тренерской работе, то наставник ЦСКА Владимир Федотов пока вне конкуренции. Им восхищаются даже коллеги, например, бывший наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов:

«Я восхищен работой тренерского штаба ЦСКА, я думаю, что даже в такой сложной ситуации команда будет бороться за чемпионство».

К сожалению, дерби «Динамо»—ЦСКА можно будет увидеть только на платном телеканале «Матч Премьер». Зато встречи «Краснодар»—«Локомотив» и «Спартак»—«Зенит» покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

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