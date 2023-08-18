В Самарской области семь пляжей не отвечают нормам

Несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в воде на семи пляжах в Самарской области. Информацию разместило региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В список пляжей с несоответствием микробиологическим нормам попали площадки на первой, второй и четвертой очереди набережной Самары, а также в Загородном парке, санатории «Можайский» в Кировском и на спуске Барбошиной поляны в Красноглинском районе города. Аналогичная ситуация зафиксирована на пляже озера Банное в Сергиевском районе Самарской области. Ранее сообщалось о том, что на шести пляжах в Самаре и Новокуйбышевске вода не соответствует нормам.

Георгий Портнов