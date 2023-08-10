На шести пляжах в Самаре и Новокуйбышевске вода не соответствует нормам

Несоответствие проб воды водоема по микробиологическим показателям зафиксировано на шести пляжах Самарской области. Отчет по итогам мониторинга за прошлую неделю разместило региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В частности, за период с 3 по 9 августа выявлены несоответствующие пробы воды на пляжах Самары первой, второй и четвертой очереди набережной, Загородного парка, спуска ул. Советской Армии, а также на пляже на озере Сакулино в Новокуйбышевске. На указанных объектах купаться не рекомендуется. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от купания на семи пляжах Самарской области.

Георгий Портнов