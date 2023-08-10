На шести пляжах в Самаре и Новокуйбышевске вода не соответствует нормам

Несоответствие проб воды водоема по микробиологическим показателям зафиксировано на шести пляжах Самарской области. Отчет по итогам мониторинга за прошлую неделю разместило региональное Управление Роспотребнадзора.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
В частности, за период с 3 по 9 августа выявлены несоответствующие пробы воды на пляжах Самары первой, второй и четвертой очереди набережной, Загородного парка, спуска ул. Советской Армии, а также на пляже на озере Сакулино в Новокуйбышевске. На указанных объектах купаться не рекомендуется. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от купания на семи пляжах Самарской области.