На складе в Новороссийском порту ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в помещении грузового терминала в Новороссийске, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. Угрозы взрыва нет, пострадавших также нет, причины пожара на площади 1,3 тыс. кв. м устанавливаются.

По данным МЧС, в складском помещении загорелись деревянные поддоны для хранения грузов, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 9:02, пожарные прибыли на место спустя 9 минут, открытое горение было ликвидировано в 10:44. В Краснодарском крае объявлен высокий уровень пожарной опасности из-за сильной жары.

Анна Перова, Краснодар