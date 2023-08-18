Оренбуржец обвиняется в выпекании кексов с наркотиками

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и покушении на их сбыт в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Обвиняемым по делу является местный житель. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в начале апреля текущего года мужчина собрал части наркотикосодержащего растения, которое вырастил самостоятельно, и приготовил из него запрещенное вещество. После этого в ночь с 25 на 26 мая он на своей кухне изготовил 16 кексов, в которые добавил наркотик.

Общая масса изделий была равна 420,1 г. В дальнейшем мужчина хотел продать кексы знакомым по цене одна тысяча руб. за штуку.

По этим фактам было возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура Оренбурга утвердила обвинительное заключение по нему.

Ранее силовики нашли около 24 кг синтетических наркотиков у наркогруппы, в которой состояли жители Оренбуржья. Ее участниками также были жители других регионов, которые для конспирации общались друг с другом по интернету.

Георгий Портнов