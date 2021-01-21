Около 24 кг синтетических наркотиков нашли силовики у наркогруппы, в которой состояли жители Оренбуржья

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников организованной группы. Им вменяются покушения на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщает надзорное ведомство в четверг.

«По версии следствия, в период с мая 2019 по февраль 2020 года обвиняемые обеспечивали поставку крупных партий наркотических средств, приобретаемых в одной из регионов Центральной России в города Оренбург, Уфу и Магнитогорск»,– говорится в сообщении.

В работе преступной группы участвовали безработные жители Башкортостана, Оренбургской, Саратовской и Челябинской областей, считают правоохранители. Для конспирации обвиняемые общались между собой и проводили платежи через интернет.

Правоохранители изъяли около 24 кг синтетических наркотиков у обвиняемых. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Оренбурга.

Георгий Портнов