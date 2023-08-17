В Петербурге построят завод по производству судовых рыбофабрик за 1 млрд рублей

Предприятие «Морские комплексные системы» (МКС) планирует построить к 2025 году в Санкт-Петербурге производственный комплекс по производству судовых рыбофабрик и оборудования для них. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора компании Константин Скупяк.

Общий объем инвестиций превышает 1 млрд руб., из которых 770 млн руб. – субсидия от Минпромторга.

Основное производство будет располагаться на площадке «Новоорловская» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург», где компания уже арендовала с последующим выкупом около 1 га. Строительство комплекса планируют завершить в конце 2024 года.

Ранее ООО «Морские комплексные системы» получили от Минпромторга крупную субсидию – 1,93 млрд рублей. На эти средства компания намерена воплотить шесть проектов по запуску серийного производства комплектующего оборудования для рыбопромысловых судов, один из которых — производство рыбофабрик.