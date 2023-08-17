Восемь человек госпитализировали после лобового в ДТП в Ленобласти

Восемь человек пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей на трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово. Авария случилась ближе к полуночи 16 августа на 232-м километре автодороги.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, виновником ДТП оказался 18-летний водитель, который управлял «ВАЗ 2110» в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в «Honda CR-V», за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате аварии водитель иномарки, его 41-летняя жена, 13-летний сын, и 66-летняя пассажирка были госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Водителя «ВАЗ 2110» и двух пассажиров 14 и 16-лет отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще одна пассажирка — 16-летняя девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажирка микроавтобуса погибла в аварии на съезде с КАД в Ломоносове

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