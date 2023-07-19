Митрофано-Тихоновский крестный ход начнется в Воронеже 20 августа

Воронежская епархия назвала дату начала Митрофано-Тихоновского крестного хода в 2023 году. Он начнется в Воронеже утром 20 августа. Паломники пройдут от Благовещенского собора в областном центре до Задонского Рождество-Богородицкого монастыря в Задонске. Протяженность маршрута составляет около 130 км.

Проведение крестного хода приурочено к празднованию «обретения честных мощей и прославления святителя Митрофана», первого епископа Воронежского. В этом году исполняется 400 лет со дня его рождения и 320 лет со дня его преставления.

Безопасность шествия будут обеспечивать сотрудники МВД и казаки.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте