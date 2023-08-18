В доход государства обращено 1,2 млн руб экс-чиновника, законность которых он не подтвердил

В Кузбассе суд удовлетворил заявление прокуратуры об обращении в доход государства 1,2 млн руб. – средства одного из экс-чиновников, законность происхождения которых не подтверждена. В обеспечении иска наложен арест на его автомобиль, сообщает прокуратура области. Основанием стали результаты проверки прокуратурой соблюдения муниципальными служащими законодательства в сфере противодействия коррупции.

У чиновника администрации Кемерово были выявлены объекты недвижимости и транспортное средство, расходы на приобретение которых, превысили доходы муниципального служащего за три года. Чиновник был уволен в связи с утратой доверия.

В марте «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Кузбассе по итогам прокурорской проверки был уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия начальник управления транспорта и связи Кемерова Алексей Ермолаев. Проверка выявила приобретение им объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму более 10 млн руб.

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Александр Киселев, Оксана Павлова