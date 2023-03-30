Кемеровского чиновника уволили в связи с утратой доверия, его накопления конфискуют

По итогам прокурорской проверки начальник управления транспорта и связи Кемерова Алексей Ермолаев уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Проверка выявила приобретение им объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму более 10 млн руб., расходы на эти покупки повысили доходы чиновника за три предшествовавших года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор Кемерова направил в суд гражданский иск об обращении в доход Российской Федерации денежных средств чиновника, законность происхождения которых не подтверждена.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в доход государства суд обратил квартиру омского депутата, источник средств на которую он не смог подтвердить.

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Игорь Лавренков, Кемерово