В Москве за день может выпасть до 20% месячной нормы осадков

В пятницу, 18 августа, в Москве будет жаркая и душная погода: воздух прогреется до 30°C. При этом возможен дождь, может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня жарко, душно, атмосфера может преподнести неприятные сюрпризы. Будет облачно с прояснениями, прошумят скоротечные ливневые дожди, грозы. Причем количество осадков по модельным оценкам до 15 мм, а это почти 20% от месячной нормы осадков, то есть заряд может пройти хороший»,— сообщил специалист «Фобоса».

Воздух в Москве прогреется до 28–30°C, в Подмосковье — до 26°C на севере и до 31°C на юге. По данным Гидрометцентра, в Москву пришло «ростовское лето». Высокие температуры, которые сохранятся в Москве в ближайшие несколько дней, больше характерны в это время года для Ростова — это на 4–6°C выше климатической нормы. Похолодание придет уже в выходные.

Анастасия Ларина