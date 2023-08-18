Ограничение полетов в Москве и Подмосковье не повлияло на работу аэропорта Сочи

Ограничение полетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, вводившееся ранним утром по решению Росавиации, не повлияло на работу авиаузла в Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме»,— говорится в сообщении.
Ограничительные меры ввели 18 августа в аэропортах Москвы и Московской области около 04:00 в целях обеспечения безопасности. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве. Дрон обезвредили средства противовоздушной обороны (ПВО). Ограничения на полеты в указанных аэропортах сняли в 04:30.
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