Ограничение полетов в Москве и Подмосковье не повлияло на работу аэропорта Сочи

Ограничение полетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, вводившееся ранним утром по решению Росавиации, не повлияло на работу авиаузла в Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

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«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Ограничительные меры ввели 18 августа в аэропортах Москвы и Московской области около 04:00 в целях обеспечения безопасности. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве. Дрон обезвредили средства противовоздушной обороны (ПВО). Ограничения на полеты в указанных аэропортах сняли в 04:30.

Анастасия Донскова

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