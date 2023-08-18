«Ведомости»: гипермаркеты OBI заработают под брендом Domus

Структура гипермаркетов товаров для дома OBI — ООО «ОБИ франчайзинговый центр» — подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). На данные в базе Роспатента обратили внимание «Ведомости». Сейчас заявка проходит экспертизу.

Согласно условиям договора с немецкой компанией OBI GmbH, новые владельцы должны переименовать гипермаркеты в России. Как уточнил один из партнеров компании, переименовать гипермаркеты должны в течение шести месяцев после подписания договора. Договор заключили летом 2022 года, но процесс переименования затянулся.

Domus не единственный вариант названия. Ранее то же лицо подавало в Роспатент заявки на регистрацию знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Как минимум одна заявка — IdeaFix — была отозвана.

Как говорит патентный поверенный и ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин, компании довольно часто перед ребрендингом регистрируют несколько товарных знаков одновременно. Один из них затем становится новым названием. Учитывая, что заявки поданы по всем классам МКТУ, маловероятно, что хотя бы по одной из них у OBI не будет проблем, отмечает эксперт. В базе Росреестра есть около десяти товарных знаков с элементами «Домус» и Domus.

Гипермаркеты OBI работают в России с 2003 года. Сейчас в стране есть 25 гипермаркетов сети. Владельцы OBI объявили о прекращении работы в России в марте 2022 года. В конце июля того же года у сети сменился собственник. Компанию получила группа инвестиционно-строительных компаний МАХ, 60% которой владел бизнесмен Йозеф Лиокумович, а 40% — Илья Колобков.

Однако в октябре у OBI снова изменились собственники. 90% долей в пяти юрлицах сети перешли ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», а остальное — МОО «По противодействию коррупции». В чьих интересах действовали эти компании, неизвестно. В декабре юрлица OBI перешли компании «Модуль-2» (90%) и бизнесмену Валиду Корчагину (10%). Участники рынка говорили, что первая компания связана с группой «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова.

Анастасия Ларина