В районе Севастополя военные отразили атаку дронов на корабли Черноморского флота

В районе Севастополя военные отразили атаку трех беспилотников на корабли Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ночь на 1 августа в акватории Черного моря в 340 км от Севастополя два патрульных корабля ЧФ «Сергей Котов» и «Василий Быков» были атакованы тремя беспилотными катерами.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские корабли осуществляли контроль судоходства в юго-западной части Черного моря. После отражения удара «Василий Быков» и «Сергей Котов» продолжили выполнять поставленные задачи.

Анастасия Донскова

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