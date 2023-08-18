Утверждено обвинительное заключение по делу о серийных убийствах

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по делу о серийных убийствах женщин. Фигурант – ранее получивший пожизненное лишение свободы житель Ангарска Михаил Попков. Дело будет рассмотрено Ленинским райсудом Иркутска, уточнили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Как считает следствие, с 1997 по 2003 годы он совершил три убийства. Женщин Попков встречал на улицах Иркутска и предлагал подвезти до дома или провести с ним время. Он увозил жертв в безлюдные места и убивал там. Двое из потерпевших были задушены, одна убита ножом.

Серийные убийства, за которые Попков получил срок, он совершал в период с 1990 по 2010 годы. Доказано, что он причастен к убийству более 80 женщин.

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Оксана Павлова