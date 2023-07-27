Белгородской области могут выделить 950 млн рублей на новые автобусы

Правительство РФ одобрило заявку Белгородской области на получение 600 млн руб. на приобретение 47 автобусов. Об этом рассказал на своей странице «Вконтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что вторая заявка региона — на 350 млн руб. — сейчас находится на рассмотрении. Таким образом, региону может быть выделен почти 1 млрд руб. на закупку нового пассажирского транспорта.

«Автобусы большой вместимости придут и начнут работать на маршрутах в Белгороде, в Старом Осколе, в Алексеевке. Это будут автобусы средней и малой вместимости. Средства, которые могут быть получены, если будет одобрена вторая заявка на 350 млн руб., пойдут на приобретение автобусов в другие населенные пункты, в том числе в Яковлевский округ»,— написал господин Гладков.

Мария Старикова

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