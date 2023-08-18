Занижение зарплат учителей в Хакасии проверит Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал разобраться с занижением зарплат учителям в Хакасии. Об этом он заявил во время заседания генсовета партии «Единая Россия» с регионами по вопросу реализации программ партии по капитальному ремонту и постройке школ.

«Это абсолютно недопустимо и неправомерно. Как можно решить свои политические цели и задачи такими методами? Конечно, мы разберемся. Я в Минтруда переговорю. Эту ситуацию надо поправлять, менять. Указ президента должен выполняться. В любом регионе. Вне зависимости от того, кто возглавляет регион, от какой партии. Это недопустимо. Тем более в Год педагога и наставника, когда мы говорим слова благодарности нашим учителям. Обязательно соответствующие оценки дополнительно дадим», - сказал господин Кравцов (цитата по ТАСС).

Ранее «Ъ-Сибирь» писал о том, что депутат Госдумы РФ Сергей Сокол направил генпрокурору Игорю Краснову запрос на проведение проверки в связи с полученными им сообщениями о нарушении прав работников образования в Республике Хакасия. По его данным, многим педагогам в регионе недоплачивают. Власти Хакасии утверждают, что средства на выплаты учителям были направлены в муниципалитеты в достаточном объеме.

По оценке министерства образования и науки республики, запрос в генпрокуратуру «очень похож на применение выборных технологий» в преддверии сентябрьского голосования. Единоросс Сергей Сокол претендует на пост главы Хакасии, который занимает коммунист Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ на второй срок.

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Лолита Белова