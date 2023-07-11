Расчет на перерасчет

Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол направил генпрокурору Игорю Краснову запрос на проведение проверки в связи с полученными им сообщениями о нарушении прав работников образования в Республике Хакасия. По его данным, многим педагогам в регионе недоплачивают. Власти Хакасии утверждают, что средства на выплаты учителям были направлены в муниципалитеты в достаточном объеме. По оценке министерства образования и науки республики, запрос в генпрокуратуру «очень похож на применение выборных технологий» в преддверии сентябрьского голосования. Единоросс Сергей Сокол претендует на пост главы Хакасии, который занимает коммунист Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ на второй срок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С обращением к генпрокурору учителя Хакасии связывают надежду на повышение зарплаты

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ С обращением к генпрокурору учителя Хакасии связывают надежду на повышение зарплаты

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О направлении запроса генпрокурору Игорю Краснову депутат Госдумы РФ Сергей Сокол сообщил в своем Telegram-канале 10 июля. «Только что закончил встречу с нашими учителями и воспитателями. В Хакасии уже вечер, но никто обещанных выплат не получил. Правительство республики проблему не решило. На текущий момент под коллективным обращением ко мне порядка ста подписей наших педагогов. Я знаю, их гораздо больше, только люди боятся потерять работу, говоря о реальной ситуации в регионе»,— заявил он.

В запросе со ссылкой на поступившее депутату обращение говорится о «нарушениях законодательства в сфере образования», которые «стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей» минобрнауки Хакасии и «ненадлежащим контролем» со стороны главы республики. «Мне по-прежнему поступают десятки обращений от учителей республики, которые возмущены серьезным понижением зарплат из-за недоработки правительства республики. Зарплаты педагогов существенно упали»,— пояснил суть запроса господин Сокол. По его данным, снижение зарплат коснулось «не всех, но многих». В направленном господину Краснову документе депутат Госдумы РФ попросил провести прокурорскую проверку. Ранее Сергей Сокол сообщал, что направит запрос в том случае, если в течение трех дней региональное правительство не изменит ситуацию.

В соответствии с президентским указом от 7 мая 2012 года и перечнем поручений по реализации февральского (2019 года) послания главы государства в регионах средняя зарплата педагогических работников в структуре общего образования должна быть равна среднемесячному доходу от трудовой деятельности. По данным минобрнауки Хакасии, по результатам первого квартала 2023 года средняя зарплата педагогов школ достигла 49,48 тыс. руб. (без учета федеральной выплаты за классное руководство в 8 тыс. руб.), превысив на 12% среднемесячный доход от трудовой деятельности в республике. 10 июля ведомство сообщило, что за полгода в его адрес поступило лишь четыре обращения от педагогов, причем «все они были предметно рассмотрены и вопросы урегулированы».

В республиканской организации общероссийского профсоюза работников образования получить комментарий не удалось. На ее сайте никаких сообщений о проблемах с размером зарплат учителей в 2023 году нет. В организации, по данным на начало года, состоят 51,5% работающих и студентов в этой сфере (12 тыс. человек).

«В сравнении с тем бюджетом, который мы приняли на начало 2022 года, сравнивая его с 2023-м, мы увеличили вложения на зарплату учителей более чем на 1,3 млрд руб. Что касается проверок министерства образования, так и администраций районов и городов, и отдельных школ, то эти проверки еще идут»,— говорил в середине апреля в эфире местного телеканала РТС глава Хакасии Валентин Коновалов.

В свою очередь, в мае на основании данных проверки министр образования и науки Анатолий Бутенко объяснял снижение зарплат педагогов на примере Алтайского района Хакасии «несогласованными, некомпетентными управленческими решениями муниципальных органов». По его данным, с сентября 2022 года по февраль 2023-го штатная численность сотрудников в муниципальных школах Алтайского района была увеличена на 101 единицу, но только 14 из них — педагоги. В результате рост субсидии на оплату труда работников образования в районе был нивелирован ростом их численности.

«Возникает вопрос: почему данные жалобы не поступают к нам, в трудовую инспекцию республики или же в республиканскую организацию отраслевого профсоюза? Они массово поступают депутату Государственной думы! Это очень похоже на применение выборных технологий»,— сделали вывод в минобрнауки Хакасии.

Напомним, Валентин Коновалов выдвинут КПРФ на второй срок. Сергей Сокол же является кандидатом на пост главы республики от «Единой России».

Валерий Лавский