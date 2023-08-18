Новосибирскую компанию оштрафовали за сговор с колледжем при проведении торгов

В Новосибирской области ООО «Центр промооборудования» было оштрафовано за нарушение антимонопольного законодательства. Организация вступила в сговор с Новосибирским авиационным техническим колледжем им. Б. С. Галущака, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В 2021 году компания благодаря предварительной договоренности с учреждением, стала единственным участником торгов на право поставки оборудования для образовательных программ. Сумма контракта составила более 15 млн руб.

«Центр промооборудования» признали виновным по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения). Организации назначено наказание в виде штрафа в 1,3 млн руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в конце апреля этого года на неустановленное должностное лицо колледжа было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). В ноябре 2021 года сотрудник учреждения подписал акты приемки некачественного оборудования в рамках национального проекта «Образование». Стоимость контракта составила 15 млн руб.

Как тогда уточнили «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, речь шла о тренажерах для практических занятий.

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Александр Киселев