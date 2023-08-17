«РИА Новости»: «Ямал» хочет досрочно вернуть ГТЛК все три Airbus A321

Авиакомпания «Ямал» намерена досрочно вернуть три самолета Airbus A321 Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с переговорами сторон.

«Со стороны АО "АТК "Ямал" отмечена заинтересованность в досрочном возврате воздушных судов Airbus А321 в связи с их несоответствием текущей бизнес-модели авиакомпании»,— сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте авиакомпании, в парке «Ямала» сейчас 15 самолетов Sukhoi SuperJet 100-95LR, 8 самолетов Airbus А320 и по 3 самолета Airbus A321 и Bombardier CRJ-200LR.

5 июля ГТЛК объявила, что вынуждена пересмотреть контракты и повысить ставки в отношении 37 самолетов, принадлежащих прежде ее зарубежным структурам и эксплуатируемых в том числе группой «Аэрофлот» и S7. Источники в отрасли называют повышение существенным и обеспокоены тем, что примеру ГТЛК могут последовать другие российские лессоры.

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